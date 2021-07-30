Глава МИД Сирии обсудил с делегацией из Ирана борьбу с региональными угрозами

Дамаск, 30 июля. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад принял делегацию иранских дипломатов во главе с председателем Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской республики Вахидом Джалалзаде. Стороны обсудили пути развития и укрепления сотрудничества в различных областях, которое повысит возможности двух стран в борьбе с региональными угрозами.

Микдад отметил важную роль Тегерана в оказании помощи Дамаску и укреплении его позиций в войне с терроризмом. Министр подчеркнул, что сирийско-иранские отношения «стали образцовыми по всем показателям».

Глава сирийского МИД напомнил о дружественных связях Дамаска и Тегерана со времен Исламской революции и выразил уверенность, что две страны смогут вместе преодолеть все экономические трудности. Также он заявил о готовности его правительства поддерживать политическую позицию Ирана, в том числе по вопросам ядерной сделки.

Помимо этого, Микдад рассказал о предпринимаемых Дамаском усилиях по восстановлению безопасности и стабильности на сирийской земле, процессе освобождения оставшихся территорий от боевиков и улучшению условий жизни сирийских граждан на фоне последствий войны и санкций Запада.

В свою очередь, Джалалзаде выразил согласие с тем, что отношения между Сирией и Ираном всегда основывались на сотрудничестве и взаимной поддержке, а подобные визиты и координация действий между парламентами двух стран играют большую роль в укреплении этого партнерства.

Дипломат осветил развитие обстановки в Иране, отметив попытки американцев манипулировать переговорами по ядерной сделке в Вене. Он подчеркнул, что старания США «обречены на провал, поскольку иранский народ не потерпит ущемления своих прав».

Iran's supreme leader on Wednesday called the U.S. "stubborn" in stalled nuclear talks in Vienna. https://t.co/z3ch922Ed4 — Yahoo News (@YahooNews) July 29, 2021

В заключение обе стороны выразили уважение всем гражданам, которые погибли, защищая честь, свободу и независимость двух государств, дав им возможность решать свое будущее без внешнего вмешательства.

Встреча состоялась вслед за визитом в Дамаск спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, который провел переговоры с руководством арабской республики об укреплении экономического сотрудничества.

Iran’s Parliament Speaker to Visit Syria with Economic Agenda https://t.co/hDShSuXkbh — @Apadana (@ApadanaFreedom) July 27, 2021

В настоящее время в Сирии находится крупный контингент ВС Ирана, который с начала гражданской войны в 2011 году оказывает поддержку ее правительству, включая предоставление военных советников, обмен разведывательными данными и непосредственное участие в боевых действиях. Это вызывает протест со стороны Израиля и США, которые неоднократно наносили удары по местам дислокации иранских подразделений на территории республики. В результате этих атак, а также в ходе боестолкновений Иран потерял несколько высокопоставленных командиров.