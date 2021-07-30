В Москве изучат качество воды, которую добыли из источников под Азовским морем

Москва, 30 июля. Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На данный момент проверкой ее качества занимаются в Москве. По словам вице-премьера, все данные по состоянию добытой воды и объемам запасов удастся получить уже к концу сентября. Кроме того, дополнительно специалисты будут бурить еще несколько скважин.

Также Хуснуллин ранее заявил, что Крым обеспечен пресной водой на несколько лет. Таким образом, проблема нехватки пресной воды на полуострове решена.