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Известный астролог Влад Росс предрек Украине «времена бурления» и новый майдан
Политика
Известный астролог Влад Росс предрек Украине «времена бурления» и новый майдан
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 июля. Украину ждут «времена бурления», массовые протесты и новый майдан, поведал известный астролог Влад Росс.

Крупные проблемы всему украинскому народу принесут Юпитер и Сатурн, вместе оказавшиеся в знаке Водолея, заявил Росс в эфире Youtube-шоу MY.UA. Подобное сочетание планет всегда означает хаос, разрушения, переполненную чашу терпения и гнев, что выльется на Украине в новый майдан, подчеркнул эксперт. Страну ожидают серьезные кадровые перестановки и летящие головы.

«Может и голова Верховной Рады упасть», — намекнул Росс.

Не последнюю роль в грядущих событиях играет уход поста министра внутренних дел Арсена Авакова, подчеркнул астролог. По словам Росса, все это время Аваков выступал в роли «серого кардинала», и его уход вызвал возмущения среди силовиков. А значит, полиция и внутренние войска не будут торопиться мешать протестующим свергать власть, уверен эксперт. Наиболее напряженной для Украины окажется осень — именно тогда разгорится «новый майдан».

«Возможны массовые протесты, выход украинцев не против какой-то власти, Януковича, а против каких-то тарифов, например, на газ, на электричество, которые должны резко подорожать. Сейчас может обнаружиться, что вдруг осенью может созреть какой-то майдан», — резюмировал Росс.

Власти Украины продолжают разжигать народное недовольство, выжимая из граждан последние деньги тарифами и лишая их поддержки. С 1 августа сотни тысяч украинцев лишатся жилищных субсидий. Как отметили в надзорных органах, власти будут организовывать регулярные рейды, чтобы лично оценить «степень нужды» граждан в новом доме и государственной поддержке.

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Арсен Аваков украина тарифы протесты астрология майдан астролог влад росс
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