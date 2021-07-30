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Рецидивист прикрылся десятимесячным ребенком от удара ножом в Туве
Происшествия
Рецидивист прикрылся десятимесячным ребенком от удара ножом в Туве
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Кызыл, 30 июля. Мужчина, прикрывшись грудничком, спас себе жизнь от нападения пьяной сожительницы. Как стало известно ФАН, ребенок от полученных ножевых ранений скончался в больнице.

Правоохранители выяснили, что 29 июля многодетная семья решила навестить родственников в Улуг-Хемском районе. Своего десятимесячного мальчика они решили оставить на попечении родственницы.

Женщина, которой поручили смотреть за малышом, стала употреблять спиртные напитки с любимым человеком. Между ними в определенный момент произошел скандал. Она набросилась на собутыльника с ножом и нанесла смертельные ранения ребенку.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тува Алла Нурсат.

Сначала 22-летняя подозреваемая в убийстве пыталась запутать следственные органы. На допросе она заявила, что смертельные ножевые ранения ребенку нанес ее любовник, с которым она развлекалась в жилище. Однако силовики проверили озвученную версию и пришли к выводу, что женщина лжет.

«31-летний сожитель подозреваемой освободился из мест лишения свободы за несколько дней до трагических событий, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. – Женщина, на попечение которой оставили младенца, была ранее судима за причинение тяжких телесных повреждений человеку и покинула зону менее года назад. В ходе ссоры она накинулась на возлюбленного с ножом. И тот не нашел ничего лучшего, как защититься от ударов клинка с помощью тела младенца. Он все равно получил легкие ножевые ранения, а малыш погиб».

На данный момент подозреваемая отказалась от дачи показаний. Она воспользовалась 51 статьей Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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