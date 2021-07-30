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HBO планирует выпустить восемь сезонов сериала по мотивам игры The Last of Us
Общество
HBO планирует выпустить восемь сезонов сериала по мотивам игры The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  игровая приставка

Оттава, 30 июля. Американский телеканал HBO планирует выпустить восемь сезонов предстоящего сериала по мотивам культовой видеоигры The Last of Us. Бюджет каждого сезона может составить $200 млн.

Об этом сообщил канадский портал Wccftech, цитируя заявление Джейсона Кенни — премьер-министра провинции Альберта (Канада), где активно проходят съемки первого сезона проекта. Однако пока американский телеканал не подтвердил эту информацию. Известны лишь некоторые детали первого сезона.

Проект будет состоять из десяти серий и затронет лишь события, происходящие в первой части видеоигры. Продюсер проекта Нил Дракманн предупредил поклонников, что местами проект будет сильно отличаться от первоисточника, а местам — полностью копировать игру. Известно, что пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Ранее в Сети появился первый кадр со съемок The Last of Us. Исполнитель одной из главных ролей актер Габриэль Луна выложил снимок, на который попали актеры Педро Паскаль и Нико Паркер. В окно машины, в которой сфотографировались артисты, игриво заглядывает режиссер Балагов.

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