HBO планирует выпустить восемь сезонов сериала по мотивам игры The Last of Us

Об этом сообщил канадский портал Wccftech, цитируя заявление Джейсона Кенни — премьер-министра провинции Альберта (Канада), где активно проходят съемки первого сезона проекта. Однако пока американский телеканал не подтвердил эту информацию. Известны лишь некоторые детали первого сезона.

Проект будет состоять из десяти серий и затронет лишь события, происходящие в первой части видеоигры. Продюсер проекта Нил Дракманн предупредил поклонников, что местами проект будет сильно отличаться от первоисточника, а местам — полностью копировать игру. Известно, что пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов.