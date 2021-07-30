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Украина пригрозила обжаловать сертификацию «Северного потока — 2»
Политика
Украина пригрозила обжаловать сертификацию «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 июля. Украина намерена обжаловать сертификацию «Северного потока — 2», если процедура состоится в 2021 году.

Как заявил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, для Украины сертификация газопровода в 2021 году станет самым негативным сценарием.

«Решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование — 50% и так далее», — высказался Макогон.

Глава компании напомнил, что против «Северного потока — 2» выступает не только Украина, но и Польша, а также Европейская комиссия. За ситуацией с сертификацией очень внимательно следят и готовы принять ответные меры, сообщил он. Киев имеет «неплохие шансы» в борьбе против запуска газопровода и за сохранение транзита газа через Украину, считает Макогон.

Ранее экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что Запад должен приложить все усилия, чтобы превратить «СП-2» в пиррову победу России. Бывший дипломат считает, что газопровод из Норвегии в Польшу должен быть достроен в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать зависимость от российского газа.

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украина газопровод северный поток 2
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