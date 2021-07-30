Попова призвала ускорить темпы вакцинации против коронавируса в России

Москва, 30 июля. Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это требуется для того, чтобы не допустить в стране очередного взрывного роста числа инфицированных осенью. При этом в некоторых российских регионах ситуация с пандемией начала стабилизироваться.

Например, Московский регион успешно преодолел трудности с ростом заболеваемости COVID-19. На данный момент в столице фиксируется снижение новых случаев заражения.