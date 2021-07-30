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Попова призвала ускорить темпы вакцинации против коронавируса в России

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:06
Общество
Попова призвала ускорить темпы вакцинации против коронавируса в России
pixabay.com

Москва, 30 июля. Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это требуется для того, чтобы не допустить в стране очередного взрывного роста числа инфицированных осенью. При этом в некоторых российских регионах ситуация с пандемией начала стабилизироваться.

Например, Московский регион успешно преодолел трудности с ростом заболеваемости COVID-19. На данный момент в столице фиксируется снижение новых случаев заражения.

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