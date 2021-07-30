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Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:59
Спорт
Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
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Токио, 30 июля. Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории свыше 100 кг. Он принес 33-ю медаль в копилку сборной России.

В борьбе за медаль россиянин одолел противника из украинской команды Якова Хаммо. За золотую медаль в финале поборются чешский спортсмен Лукаш Крпалек и представитель Грузии Гурам Тушишвили.

Ранее в Сети появилось поздравление президента России Владимира Путина в адрес золотых медалистов Олимпиады-2020. Глава государства поздравил стрелка Виталину Бацарашкину и пловца Евгения Рылова.

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олимпиада дзюдо башаев
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