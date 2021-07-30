Попова рассказала о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах России

Москва, 30 июля. Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, но в некоторых регионах ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, Московскому региону удалось успешно преодолеть трудности с ростом заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что сейчас в столице фиксируется снижение новых случаев заражения инфекцией.

Глава Роспотребнадзора также призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса в стране. Это необходимо для того, чтобы не допустить повторного взрывного подъема заболеваемости в осенний период.