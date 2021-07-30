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Инженерные войска провели учения во Владимирской области
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Инженерные войска провели учения во Владимирской области

Российские военные инженеры первыми в мире соорудили наплавной мост двойной ширины. Понтонные подразделения оборудовали переправу грузоподъемностью 120 тонн.

Маневр отечественных войск прошел в рамках учений Вооруженных Сил РФ во Владимирской области. Нововведение позволило вдвое увеличить пропускную способность. Теперь по конструкции может проезжать военная техника даже при волнении до трех баллов.

На участке реки Ока с одного берега на другой переправили стартовую батарею ПГРК «Ярс», масса которой составляет примерно 100 тонн. Это удалось сделать с помощью парома — его вес превышает 360 тонн.

Начальник инженерных войск ВС России Юрий Ставицкий положительно оценил итоги учений. В них приняли участие более 1 600 человек.

«Мы проводим специальные учения с инженерными войсками Западного военного округа, где участвуют как подразделения Западного округа, так и части Центрального и других военных округов. Достаточно серьезная понтонная группировка создана на этом участке реки. С задачей понтонеры справились, оценка отлично», — считает военачальник.

В рамках учебных маневров удалось сделать сразу несколько видов переправ. Мостовую, составленную из понтонных парков ПП-2005, паромную с использованием паромно-мостовой машины ПММ-2М и десантную с советским гусеничным плавающим транспортером.

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