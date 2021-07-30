Незаконное поселение на 300 домов в Дагестане отключили от газоснабжения

Махачкала, 30 июля. Сотрудники газовой службы в Дагестане отключили подачу топлива в 300 домов, незаконно построенных в Карабудахкентском районе республики. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

По данным компании, отключенные от газоснабжения домовладения образуют стихийное поселение на границе населенных пунктов Манас и Манаскент. Они возведены с нарушением закона на землях сельхозназначения, соответственно, их владельцы не имели договоров на подключение к системе подачи газа.

«Стихийное поселение на 300 домовладений потребляло газ незаконно. Нарушители отключены от системы газоснабжения», — говорится в сообщении компании.

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» добавили, что с руководством Карабудахкентского района достигнута договоренность о дальнейшей борьбе с незаконными врезками в газопровод.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены обеспечить населенные пункты республики автономным отоплением. Работы планируется начать с трех наиболее проблемных в этом плане городов — Хасавюрта, Кизилюрта и Дагестанских Огней.