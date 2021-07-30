Зеленский прибрал к рукам карьеристов гражданской войны

Масштабные кадровые перестановки в силовых структурах Украины демонстрируют концентрацию власти в руках президента Владимира Зеленского, а также рост политического влияния руководителя его Офиса Андрея Ермака. При этом к управлению силовиками приходят люди, сделавшие карьеру на гражданской войне. Это усиливает для ВСУ риск быть втянутыми в масштабные боевые действия в Донбассе или на границе с Крымом.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший действия Киева.

Федеральное агентство новостей /

«Олимпиада» кадровых перестановок

Пока внимание российской общественности приковано к Олимпиаде в Токио, своя «Олимпиада» — по кадровым перестановкам — случилась в силовом блоке Украины.

Показательно, что эти перестановки оказались, пожалуй, самыми масштабными за всю современную историю «незалежной». Практически одновременно сменились: глава СВР Украины, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, командующий ООС в Донбассе и командующий десантно-штурмовыми войсками. В СБУ также прошла кадровая чистка: одновременно потеряли свои должности несколько ключевых фигур в управлении службы.

Подобная рокировка — сложная, многофакторная и во многом непубличная — демонстрирует концентрацию власти в руках Владимира Зеленского, а также рост политического влияния руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Последний стал по-настоящему вторым человеком на Украине и неофициальным вице-президентом страны.

«Хоровод» с заменой одних украинских командиров-силовиков на других — это не только следствие стремления Зеленского и Ермака повысить управляемость ВСУ. Это еще и процесс, в ходе которого на более высокие посты выдвигаются офицеры, сделавшие свою карьеру в ходе гражданской войны в Донбассе. Они настроены к Зеленскому и Ермаку более лояльно, чем их предшественники.

Напомним, что Зеленский пришел к власти в условиях тихой фронды со стороны украинской армии, где нового президента не воспринимали как руководителя, относясь к нему неуважительно. Тогда в Минобороны Украины отчетливо просматривалось влияние прежнего президента Петра Порошенко. Ставленники последнего неоднократно критиковали нового главу государства, а зачастую и саботировали его распоряжения.

Оставить такое без внимания «пан Зе» никак не мог. Дождавшись удобного момента, он принялся за кадровые перестановки.

Перемещение генерал-полковника Руслана Хомчака с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины в СНБО, с одной стороны, купировало его конфликт с министром обороны Андреем Тараном (протеже Ермака), с другой — усиливало связь СНБО с силовым блоком. Хомчак — один из самых эффективных украинских военачальников-управленцев. Он обладает большими связями и влиянием в ВСУ. Именно такая фигура нужна «пану Зе» в СНБО. При этом конфликт Хомчака с Тараном Зеленскому только на руку — это лучшая гарантия, что двое вояк не сговорятся против президента.

Как уже сказано, эпидемия кадровых перестановок прокатилась и по СБУ. В структуре службы Зеленский одновременно уволил со своих должностей сразу шесть высокопоставленных чиновников. С поста первого замглавы СБУ ушел Руслан Баранецкий, на место руководителя Антитеррористического центра назначили экс-заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко. Одновременно президент Украины уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а Алексея Корнийчука «ушли» с должности руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Уволили также начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и начальника экономической контрразведки Андрея Трепилко.

Федеральное агентство новостей /

Офис президента и финансовые потоки

Кадровая чистка в СБУ имеет схожие мотивы с перестановками в армии. До сих пор влияние политической власти на службу остается минимальным. СБУ при Зеленском, равно как и при Порошенко, — это государство в государстве. Кроме того, это едва ли не главный «крышеватель» ключевых сегментов «серой», нелегальной экономики Украины.

Она держит под собой контрабанду, нелегальный обнал, вывод средств за границу, DarkNet и так далее. Неслучайно один из снятых первых замов СБУ отвечал как раз за борьбу с оргпреступностью и экономическими преступлениями, а другой — за IT-сферу. В данном случае служба оказалась конкурентом Офиса президента Украины, который хочет замкнуть на себя финансовые потоки нелегальной экономики.

Отставки в СБУ имеют и политическое значение. Ими Зеленский демонстрирует Вашингтону готовность к реформе службы, фактически предполагающую ее раздел на независимые тематические агентства — под внешним управлением.

Также Зеленский стремится повысить контроль и управляемость боевого крыла СБУ — Антитеррористического центра. Это крайне важный и ценный ресурс для удержания им власти и борьбы с политическими конкурентами.

Напомним, в апреле 2020 года президент Украины расширил функции центра, добавив к ним контрразведывательную деятельность, что позволяет Зеленскому использовать его внутри страны по любому формальному поводу. Накануне нового политического сезона, с неминуемым ростом социальной напряженности из-за скачков тарифов осенью и возможных досрочных выборов, значение и ценность Антитеррористического центра для Зеленского только повышаются.

Перейдем к СВР. Отставка ее руководителя имела, пожалуй, наименьшее политическое значение. Дело в том, что в украинском силовом блоке разведывательная служба, обладающая минимумом ресурсов, считается аутсайдером. Чуть ли не единственный значимый актив украинской СВР — коммуникации с разведывательным сообществом США и Западной Европы, а также неформальные политические связи с зарубежным истеблишментом.

Снятие прежнего главы СВР Валерия Кондратюка демонстрирует раздражение, которое у Зеленского вызывает уровень отношений с западными державами. Качество работы службы тоже вряд ли устраивает президента. Есть информация, что ранее демонстрируемая Зеленским «железобетонная» уверенность в возможности остановить достройку магистрального газопровода «Северный поток — 2» базировалась, в том числе, и на докладах СВР.

Еще одной украинской госструктурой, оптимистично убеждавшей «пана Зе» в том, что «СП-2» никогда не будет достроен, был МИД. Когда стало понятно, что проект газопровода будет реализован вне зависимости от кульбитов президента Украины на международной арене, тому оперативно понадобились «крайние» — те, на кого можно взвалить ответственность за оглушительный провал Киева в вопросе транзита газа в Европу.

Первым в «козлы отпущения» определили СВР. Вторым таким «козлом», видимо, станет украинский МИД, в котором теперь тоже следует ждать кадровых перестановок.

Федеральное агентство новостей /

«Спички детям не игрушка»

На первый взгляд кажется, что затеянная Зеленским кампания перестановок — дело сугубо внутреннее и особых опасностей для России не создает. Увы, это не так.

Главным риском складывающейся на «незалежной» ситуации выступает тот факт, что к управлению ее силовыми структурами приходят люди, сделавшие свою карьеру на гражданской войне. Эти люди мотивированы на конфликт, они видят в гражданской войне не трагедию государства, а источник доходов и собственного карьерного роста.

Кадры, продвигаемые Зеленским на более высокие посты, неоднократно проходили обучение в странах НАТО. Они имеют на Западе своих кураторов и покровителей. Получившие повышение по службе свеженазначенные командиры и начальники без колебаний выполнят любой приказ президента, так как верят, что покровителя их прикроют, какие бы военные преступления они ни совершили.

Между тем в ВСУ целенаправленно развивают культ правых нацистских идей и национального превосходства над жителями Донбасса, а также России. Действия современной армии Украины, которая подчиняется не совсем адекватному в своих амбициях человеку в лице Зеленского, могут закончиться настоящей кровавой баней, если он вдруг вздумает бросить ее на штурм Донбасса или Крыма.

Поэтому Россия не должна легкомысленно относиться к тому, что путем кадровых перестановок «пан Зе» все больше прибирает к своим рукам силовые ведомства Украины. Как говорится, «спички детям не игрушка». Москва обязана сделать все, чтобы бывший шоумен отчетливо осознал красные линии, шаг за которые для него станет роковым.