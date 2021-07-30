Донбасс, 30 июля. Украинские силовики продолжили наносить удары по ДНР из артиллерии и тяжелых минометов, дончане отвечают огнем на подавление. Армия Киева несет небоевые потери, дисциплина в ВСУ падает. Штаб ООС привлекает иностранные СМИ для съемок фейковых сюжетов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли районы населенных пунктов ДНР на горловском и мариупольском направлениях обороны. Применялась артиллерия калибром 122 мм, тяжелые 120-мм минометы и орудия 82-мм калибра.

В ЛНР зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Под огнем крупнокалиберных пулеметов оказалось село Березовское. Защитники республики, руководствуясь ранее подписанными соглашениями, вынуждены были открывать ответный огонь на подавление активности противника. После «ответки» агрессия ВСУ прекратилась, потери украинских силовиков уточняются.

Небоевые потери ВСУ

Пьяные украинские «освободители» сожгли собственный блиндаж, сообщают в донецком управлении народной милиции. Инцидент произошел на позициях 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время празднования дня рождения одного из солдат.

В результате пожара блиндаж силовиков сгорел полностью. Ожоги разной степени тяжести получили четверо военнослужащих, среди которых старший офицер — заместитель командира батальона.

Народные новости России / Андрей Тюнников

Дисциплина в украинской армии находится на нулевом уровне

Армия Киева продолжает деградировать, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, военная служба правопорядка ВСУ на днях задержала группу военнослужащих 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады в поселке Макарово Луганской области.

Пятеро «защитников» самовольно оставили передовые позиции бригады и отправились в ближайший населенный пункт за продуктами и алкоголем. Для исключения негативных для службы последствий командир 79-й бригады направил к правоохранителям свое доверенное лицо для решения вопроса о невозбуждении дисциплинарных производств.

Штаб ООС привлекает иностранные СМИ для съемок фейковых сюжетов

Военно-политическое руководство Украины планирует провести выездное заседание совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 июля на подконтрольной ВСУ части Донбасса. С этой целью в четверг, 29 июля, в зону конфликта прибыли несколько съемочных групп украинских телеканалов. Также в зону ООС направлена группа корреспондентов Общественного телевидения Швеции.

В Луганске отмечают, что цель мероприятий — освещение минометных обстрелов, якобы совершенных с позиций ЛНР по украинским силовикам. Во время работы СНБО киевские силовики планируют осуществить эту провокацию, чтобы продемонстрировать миру «террористическую сущность» защитников Донбасса. Возможно даже, что операция станет поводом к принятию некого жесткого решения Киева по Донбассу.