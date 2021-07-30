Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 13:49
13:48
Спорт
Сборная США не взяла ни одной медали впервые с возвращения тенниса в программу ОИ
13:47
Происшествия
Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
13:45
Общество
В Ассоциации изготовителей средств защиты поддержали отмену ношения перчаток в Москве
13:42
Экономика
Глава Дагестана готов закупить фермерам торговые прилавки, чтобы сдержать рост цен
13:42
Техника
Выбираем лучшую паровую швабру для дома: топ-8 по версии ФАН
13:41
Экономика
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях COVID-19
13:38
Происшествия
Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса
13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
13:34
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
13:33
Происшествия
Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
Все новости

Донбасс сегодня: ВСУ бьют по ДНР из артиллерии, Киев готовит спецоперацию в зоне ООС
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ бьют по ДНР из артиллерии, Киев готовит спецоперацию в зоне ООС
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Донбасс, 30 июля. Украинские силовики продолжили наносить удары по ДНР из артиллерии и тяжелых минометов, дончане отвечают огнем на подавление. Армия Киева несет небоевые потери, дисциплина в ВСУ падает. Штаб ООС привлекает иностранные СМИ для съемок фейковых сюжетов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли районы населенных пунктов ДНР на горловском и мариупольском направлениях обороны. Применялась артиллерия калибром 122 мм, тяжелые 120-мм минометы и орудия 82-мм калибра.

В ЛНР зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Под огнем крупнокалиберных пулеметов оказалось село Березовское. Защитники республики, руководствуясь ранее подписанными соглашениями, вынуждены были открывать ответный огонь на подавление активности противника. После «ответки» агрессия ВСУ прекратилась, потери украинских силовиков уточняются.

Небоевые потери ВСУ

Пьяные украинские «освободители» сожгли собственный блиндаж, сообщают в донецком управлении народной милиции. Инцидент произошел на позициях 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время празднования дня рождения одного из солдат.

В результате пожара блиндаж силовиков сгорел полностью. Ожоги разной степени тяжести получили четверо военнослужащих, среди которых старший офицер — заместитель командира батальона.

Донбасс сегодня: ВСУ бьют по ДНР из артиллерии, Киев готовит спецоперацию в зоне ООС
Народные новости России  / Андрей Тюнников

Дисциплина в украинской армии находится на нулевом уровне

Армия Киева продолжает деградировать, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, военная служба правопорядка ВСУ на днях задержала группу военнослужащих 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады в поселке Макарово Луганской области.

Пятеро «защитников» самовольно оставили передовые позиции бригады и отправились в ближайший населенный пункт за продуктами и алкоголем. Для исключения негативных для службы последствий командир 79-й бригады направил к правоохранителям свое доверенное лицо для решения вопроса о невозбуждении дисциплинарных производств.

Штаб ООС привлекает иностранные СМИ для съемок фейковых сюжетов

Военно-политическое руководство Украины планирует провести выездное заседание совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 июля на подконтрольной ВСУ части Донбасса. С этой целью в четверг, 29 июля, в зону конфликта прибыли несколько съемочных групп украинских телеканалов. Также в зону ООС направлена группа корреспондентов Общественного телевидения Швеции.

В Луганске отмечают, что цель мероприятий — освещение минометных обстрелов, якобы совершенных с позиций ЛНР по украинским силовикам. Во время работы СНБО киевские силовики планируют осуществить эту провокацию, чтобы продемонстрировать миру «террористическую сущность» защитников Донбасса. Возможно даже, что операция станет поводом к принятию некого жесткого решения Киева по Донбассу.

Вернуться назад

Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: ВСУ бьют по ДНР из артиллерии, Киев готовит спецоперацию в зоне ООС
днр всу донбасс украина лнр народная милиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru