Новую «реактивную броню» российского Т-72 протестировали на учениях в Узбекистане

Ташкент, 30 июля. Танки Т-72Б, оснащенные «реактивной броней», были задействованы на учениях в Узбекистане, сообщает минобороны республики.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия проводились с целью определения готовности личного состава и боевой техники к выполнению задач. При этом среди образцов танков, представленных в рамках маневров, находились и модернизированные Т-72Б.

О разработке модификации стало известно в начале прошлого года. Танк был представлен в рамках выставки в Ташкенте. Он был оснащен встроенной динамической защитой, которая закрывала переднюю часть башни от различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает в Узбекистан войска для проведения совместных учений. Маневры развернутся у границы с Афганистаном.