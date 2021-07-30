Процесс выдачи кредитов могут усложнить в России

Москва, 30 июля. В Российской Федерации собираются повторно ужесточить требования для финансовых организаций по выдаче необеспеченных кредитов.

Данное решение намерен принять Центральный банк России. С 1 октября регулятор может повысить по ссудам подобного плана макропруденциальные надбавки. Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе брифинга.

«Центральный банк сейчас активно видит разогрев или, как он называет, «перегрев» рынка кредитования физических лиц», — цитирует бизнесмена РБК.

По словам Пьянова, Банк России пытается дополнительно охладить отечественный рынок потребительского кредитования. В ВТБ заявляют о двух раундах повышения макропруденциальных надбавок: с 1 июля и с 1 октября.

Национальное бюро кредитных историй ранее опубликовало статистику сумм потребительских займов в РФ. По среднему кредитному чеку обновился рекорд в 303,3 тысячи рублей.