Суд отклонил жалобу Навального на запрет телефонов для его адвокатов

Владимир, 30 июля. Октябрьский районный суд отклонил иск осужденного Алексея Навального к ИК-3. Заключенный пожаловался на то, что его адвокатам запретили приносить на свидания средства связи.

Представитель исправительного учреждения пояснил, что юристы сами сдавали ноутбуки и мобильные телефоны перед посещением подзащитного.

Незадолго до этого Навальный подал аналогичный иск к владимирской ИК-2. В июне суд уже отклонял подобную жалобу скандального блогера к ИК-3. Тогда он также был недоволен тем, что приходившим к нему адвокатам не разрешали проносить с собой гаджеты, необходимые для работы.