Полицейский признался в жестоком убийстве школьницы под Самарой

Самара, 30 июля. Сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве подростка, сознался в преступлении. Он также объяснил свой поступок.

По словам оперативника, он, управляя иномаркой, случайно сбил девочку, когда возвращался с рыбалки. После этого пострадавшая встала и набросилась на полицейского, стала кричать и драться, добавил сотрудник. Тогда он якобы потерял рассудок и стал бить подростка ножом, сообщает Telegram-канал Life.

По версии СК, инцидент произошел накануне. Тело 15-летней девушки нашли рядом с домом в поселке Петра Дубрава Волжского района. На погибшей были обнаружены ранения. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.