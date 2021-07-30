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Полицейский признался в жестоком убийстве школьницы под Самарой

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:41
Происшествия
Полицейский признался в жестоком убийстве школьницы под Самарой
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Самара, 30 июля. Сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве подростка, сознался в преступлении. Он также объяснил свой поступок.

По словам оперативника, он, управляя иномаркой, случайно сбил девочку, когда возвращался с рыбалки. После этого пострадавшая встала и набросилась на полицейского, стала кричать и драться, добавил сотрудник. Тогда он якобы потерял рассудок и стал бить подростка ножом, сообщает Telegram-канал Life.

По версии СК, инцидент произошел накануне. Тело 15-летней девушки нашли рядом с домом в поселке Петра Дубрава Волжского района. На погибшей были обнаружены ранения. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.

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убийство самара полицейский
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