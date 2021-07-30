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Нигерийский пастор призвал прихожан пожертвовать деньги на подкуп ангелов

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:34
Экономика
Нигерийский пастор призвал прихожан пожертвовать деньги на подкуп ангелов
prockomi.ru

Абуджа, 30 июля. Христианский проповедник в Нигерии заявил прихожанам, что его благословение получат только те, кто заплатит за это ангелам.

По словам пастора, средства нужны на взятку ангелам, которые распределяют божью благодать. Он также отметил, что отказавшиеся платить будут лишены благословения и останутся бедняками, пишет Pulse.

«Есть только один способ для того, чтобы моя благодать сработала и для вас, — вам нужно прийти и подкупить моих ангелов», — объяснил священнослужитель.

Видео с этой речью разлетелось по соцсетям и вызвало у нигерийских пользователей негативную реакцию. Люди оказались в недоумении, зачем ангелам деньги. Но нашлись и те, кто одобрил выступление проповедника, отметив его честность.

Пандемия оказала огромное влияние на население Нигерии. Коронавирус вызвал двукратный рост числа голодающих нигерийцев. Повышение цен в стране вынудило граждан экстренно искать дополнительные источники дохода.

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