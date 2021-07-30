Житель Ленобласти скрутил девушку скотчем и изнасиловал

Санкт-Петербург, 30 июля. Суд вынес приговор жителю Бокситогорска, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности, угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

По версии следствия, в январе 41-летний обвиняемый устроил вечеринку в своей квартире. Воспользовавшись тем, что одна из девушек решила переночевать у него, злоумышленник связал ее руки и ноги скотчем и изнасиловал, угрожая расправой.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Еще одна девушка стала жертвой изнасилования в Курганской области. Знакомый вызвался проводить ее домой, после чего затащил в съемную квартиру и надругался.