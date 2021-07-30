Сборная России взяла десятое золото Олимпиады. События дня

Демократы призвали Байдена остановить гонку ядерных вооружений
Несколько конгрессменов-демократов, включая солидарного с ними экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса, направили администрации Джо Байдена письмо. В нем однопартийцы рекомендуют нынешнему хозяину Белого дома продолжить сотрудничество в области ядерного вооружения с Москвой и Пекином.
«Важнейшим фактором, определяющим структуру наших [ядерных] сил и декларируемую политику, остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией», — говорится в коллективном письме.
Конгрессмены от демократической партии поприветствовали решение о продлении договора СНВ-3 и призвали официальный Вашингтон сократить ядерный арсенал Штатов. Кроме того, авторы письма выступили за «конструктивный диалог» с Поднебесной по вопросу стратегической стабильности и переговоры о новом соглашении с Россией. Главный месседж для Байдена – во что бы то ни стало «повернуть вспять гонку ядерных вооружений».
Порошенко могут лишить гражданства Украины из-за бизнеса
president.gov.ua / Адміністрація Президента України
Экс-президента Украины Петра Порошенко могут лишить гражданства из-за конфетного бизнеса в России. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Верховную Раду депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Документ предлагает лишать украинского паспорта депутатов тех фракций, члены которых управляли кондитерскими предприятиями на территории соседнего государства в 2014-2017 годах. Судя по всему, законопроект написан специально под «шоколадного короля»: лидер фракции «Европейская солидарность» является владельцем фабрики Roshen, работавшей в России до лета 2017 года. Этот сладкий бизнес не мешал Порошенко яростно критиковать Москву и трубить на весь мир о мифической «российской агрессии».
В Москве отменили обязательное ношение перчаток из-за COVID-19
pixabay.com / leo2014
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. При этом соблюдение масочного режима по-прежнему актуально. Причиной для послабления антиковидных мер стало заметное улучшение эпидситуации благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Первопрестольной снизилось в 2,2, а количество госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями в июне. Об этом Собянин заявил в личном блоге. Свой пост градоначальник озаглавил как «Возвращение к нормальной жизни».
Бацарашкина завоевала десятое олимпийское золото для России
Global Look Press / Michael Kappeler/dpa
Количество олимпийских медалей высшей пробы в копилке российской сборной растет не по дням, а по часам. Виталина Бацарашкина принесла нам уже десятое золото токийских Игр. Спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Это вторая золотая медаль Бацарашкиной в Японии. Первую 24-летняя россиянка завоевала в воскресенье в стрельбе с десяти метров. Тем самым Виталина повторила рекорд еще одного нашего олимпийского триумфатора - пловца Евгения Рылова, который дважды взял золото в Токио. Победителей уже поздравил Президент России Владимир Путин.