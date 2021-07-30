Сборная России взяла десятое золото Олимпиады. События дня

Демократы призвали Байдена остановить гонку ядерных вооружений

Несколько конгрессменов-демократов, включая солидарного с ними экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса, направили администрации Джо Байдена письмо. В нем однопартийцы рекомендуют нынешнему хозяину Белого дома продолжить сотрудничество в области ядерного вооружения с Москвой и Пекином.

«Важнейшим фактором, определяющим структуру наших [ядерных] сил и декларируемую политику, остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией», — говорится в коллективном письме.

Конгрессмены от демократической партии поприветствовали решение о продлении договора СНВ-3 и призвали официальный Вашингтон сократить ядерный арсенал Штатов. Кроме того, авторы письма выступили за «конструктивный диалог» с Поднебесной по вопросу стратегической стабильности и переговоры о новом соглашении с Россией. Главный месседж для Байдена – во что бы то ни стало «повернуть вспять гонку ядерных вооружений».