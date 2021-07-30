Генконсульство предупредило россиян о возможной эвакуации из турецкой Антальи

Анталья, 30 июля. Российских туристов могут эвакуировать из Антальи из-за ситуации с лесными пожарами. Генконсульство России призывает всех быть готовыми к этому.

В генконсульстве также рассказали, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса. Также никаких сообщений о травмах не поступало от людей, отдыхающих в Бодруме.

Ранее стало известно, что отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц в турецком городе-курорте Мармарис. На территории бушует сильный лесной пожар. На ликвидацию направлено пять вертолетов, самолет и 30 единиц специальной техники. Огонь охватил лес рядом с жилыми домами и гостиницами.