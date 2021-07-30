Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 13:48
13:48
Спорт
Сборная США не взяла ни одной медали впервые с возвращения тенниса в программу ОИ
13:47
Происшествия
Бывшего замглавы Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
13:45
Общество
В Ассоциации изготовителей средств защиты поддержали отмену ношения перчаток в Москве
13:42
Экономика
Глава Дагестана готов закупить фермерам торговые прилавки, чтобы сдержать рост цен
13:42
Техника
Выбираем лучшую паровую швабру для дома: топ-8 по версии ФАН
13:41
Экономика
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях COVID-19
13:38
Происшествия
Прокуратура оштрафовала "Победу" после нарушения прав пассажиров при задержке рейса
13:36
Спорт
«Девушка-герой»: Песков оценил выступление рапиристки Мартьяновой на Олимпиаде в Токио
13:34
Украина
В Киеве рассказали об испытаниях реактивного снаряда украинского производства
13:33
Происшествия
Экипаж паралета разбился под Новосибирском во время чемпионата России
Все новости

Генконсульство предупредило россиян о возможной эвакуации из турецкой Антальи

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:37
Происшествия
Генконсульство предупредило россиян о возможной эвакуации из турецкой Антальи
TACC  /  Кваша Алина

Анталья, 30 июля. Российских туристов могут эвакуировать из Антальи из-за ситуации с лесными пожарами. Генконсульство России призывает всех быть готовыми к этому.

В генконсульстве также рассказали, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса. Также никаких сообщений о травмах не поступало от людей, отдыхающих в Бодруме.

Ранее стало известно, что отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц в турецком городе-курорте Мармарис. На территории бушует сильный лесной пожар. На ликвидацию направлено пять вертолетов, самолет и 30 единиц специальной техники. Огонь охватил лес рядом с жилыми домами и гостиницами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Генконсульство предупредило россиян о возможной эвакуации из турецкой Антальи
турция анталья генконсульство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru