Вассерман не согласился с идеей о пользе глобального потепления для России

Идея о том, что Россия обретет экономическое процветание благодаря «разморозке» своих арктических земель, примыкающих к Северному ледовитому океану, является ошибочной. Об этом в интервью ФАН заявил публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Консультативная группа по климатическим кризисам (Climate Crisis Advisory Group, CCAG) составила доклад, в котором утверждает, что температура воздуха в Арктике растет быстрее, чем в других регионах планеты. Так, за 30 последних лет она прогрелась на 0,81 градуса по Цельсию, что в три раза быстрее, чем вся Земля в целом — температура которой стала выше на 0,23 градуса.

Вассерман подтвердил: такое действительно возможно, учитывая физиологические особенности нашей планеты, угол наклона ее оси, а также теплые океанические течения.

«Если полярная «шапка» Земли растает, это действительно принесет большие неудобства, а уровень Мирового океана повысится примерно на 30 метров, — заметил публицист. — Впрочем, темпы этого таяния слишком малы, чтобы человечество могло в полной мере ощутить его последствия».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, по его словам, в истории нашей планеты потепления были не постоянными, а цикличными, и нередко сменялись на похолодания — чего только стоит Ледниковый период, пережитый человечеством порядка 12 тысяч лет назад.

«Сменился он серьезным потеплением климата, который уж никак не был связан с увеличением выбросов CO2 в атмосферу Земли, — улыбнулся эксперт. — Точно так же, как и нынешнее увеличение средней температуры никак от него не зависит».

Интеллектуал не согласился с мнением, что Россия только выиграет от так называемого «глобального потепления», которое освободит ее северные земли от вечной мерзлоты. По его словам, в нашей стране все сильно завязано на нынешнем климате, перестройка под его новый формат не принесет РФ экономических преференций.

Ранее собеседник ФАН уличил во лжи генерального секретаря НАТО Антониу Гутерриша, который заявил, что показатели температуры Земли за 2020 год зафиксировали рекордно высокий уровень за последние три миллиона лет. По мнению Вассермана, подобные инсинуации допускаются исключительно с целью поставить под контроль мировой энергетический рынок.