«Циничный расчет»: Милонов назвал смерть журналистов в ЦАР частью плана Ходорковского

Прошло три года с момента трагической смерти российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике. Разбирательство по факту происшествия продолжается до сих пор. Следственный комитет РФ не планирует убирать дело в стол и намерен довести его до конца.

В ночь с 29 на 30 июля 2018 г. россияне отправились в ночную поездку по трассе Декоа — Сибю. Автомобиль корреспондентов не сопровождала охрана. Уязвимостью приезжих воспользовались боевики из формирования 3R. Не меньшая ответственность за произошедшее лежит на заказчике и организаторе работы группы Джемаля — «Центре управления расследованиями» (ЦУР), до закрытия принадлежавшего беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал в интервью для международной редакции Федерального агентства новостей о том, как бизнесмен и его компания связаны с убийством журналистов.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Путь в один конец

Политик считает, что инцидент являлся частью плана олигарха. По его словам, возвращение Джемаля, Расторгуева и Радченко на родину не предполагалось:

«То, что их туда послали для того, чтобы они выполнили свою главную миссию — погибли — это точно. Лично я не сомневаюсь в этом. Ходорковский очень ценит деньги».

Милонов уверен, что бизнесмен придерживался стратегии, которая не подразумевала «хеппи-энда» для журналистов.

«Совершенно циничный расчет преследовал Ходорковский. Не смогли выполнить задание — значит, мы вас убьем. Классическая американская схема, как в учебнике. Странно, что их перед этим не отравили. Самое страшное в этой истории — факт того, что те люди знали, что работать с Ходорковским опасно для жизни», — подчеркнул депутат.

wikipedia.org / Митя Алешковский (Mitya Aleshkovskiy) / CC BY-SA 3.0

Страх и ненависть

Милонов напомнил, что сразу после трагедии недобросовестное окружение олигарха спекулировало на происшествии, преследуя собственные интересы. Соратники фигуранта дела «Юкоса» не упустили возможности воспользоваться ситуацией и извлечь из нее выгоду:

«А какой вой после этого поднялся среди адептов Ходорковского в России! Как они попытались этот инцидент конвертировать в протест «честных журналистов». Тут же засветились Шевченко (Максим Шевченко, российский журналист, политический и общественный деятель — прим. ФАН) и прочие люди, которые начали кричать на всех углах про «убийство за правду».

Политик напомнил, что еще в 2018 году жестко ответил сторонникам олигарха и вывел на чистую воду всех «независимых» представителей СМИ.

«Я предложил этим людям организовать официальную поездку, чтобы мы вместе с ними побывали в ЦАР, провели нормальное расследование, без указки Ходорковского. Что сделал Шевченко, который заявлял, что никогда не простит и не забудет? Он испугался даже ответить, что не поедет. Конечно, сидя в турецком ресторане и комментируя оттуда — это он может, на это ему смелости хватает. А поехать узнать, почему его условный друг погиб, он не рискнул», — возмутился спикер.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Главный заказчик

Для Ходорковского не в новинку устранять людей, которые встали у него на пути.

«Что касается Ходорковского, его исчерпывающая характеристика дана в приговоре суда. Он же в российскую тюрьму попал не только из-за воровства и торговли налево. Арестовали его за то, что он участвовал в убийствах. С заказов Ходорковского его сотрудники людей убивали. У него же кровавый путь, он в 90-е устранял конкурентов и всех, кто ему мешал. Если вы работаете с человеком, у которого руки по локоть в крови, не надо ждать, что он с вами поведет себя по-другому», — резюмировал Милонов.

За три года с момента трагедии в Центральноафриканской Республике многое изменилось. Обученные российскими инструкторами правительственные войска FACA разгромили основные силы радикалов «Коалиции патриотов за перемены».

Действующий президент Фостен-Арканж Туадера вернул жизнь страны в мирное русло и практически полностью очистил государство от боевиков. В частности, и территорию, где погибли журналисты. Но они, к сожалению, об этом уже не узнают.