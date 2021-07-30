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Путин поздравил Бацарашкину и Рылова с золотом на ОИ в Токио
Спорт
Путин поздравил Бацарашкину и Рылова с золотом на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Ju Huanzong/XinHua

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин поздравил олимпийских чемпионов Виталину Бацарашкину и Евгения Рылова.

Глава российского государства Владимир Путин пожелал российским спортсменам, завоевавшим золото на Олимпиаде в Токио, новых достижений и всего наилучшего. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент от души поздравил Бацарашкину с блистательной победой и второй золотой медалью на Олимпиаде, указав на то, что спортсменка в очередной раз показала «отличную подготовку, мастерство и волю». Путин пожелал стрелку новых достижений и всего наилучшего.

По словам главы государства, пловец Рылов достойно представил страну на токийской Олимпиаде.

«Вы достойно представили нашу страну на Играх в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой», — говорится в поздравительной телеграмме.

В пятницу россиянка Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета на токийской Олимпиаде, ранее пловец Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине. На данный момент в копилке олимпийской сборной десять наград наивысшей пробы.

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путин олимпиада рылов Бацарашкина
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