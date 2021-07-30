Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты

Москва, 30 июля. Ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» будут вооружены новыми модернизированными противотанковыми ракетами «Вихрь-1».

Сообщается, что начались заводские испытания опытного образца, на котором установлен комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М». При этом противотанковые управляемые авиационные ракеты «Вихрь-1» адаптированы для применения на ударном воздушном судне.

Комплекс управляемого вооружения включает в себя ракету 9А4172К «Вихрь-1», обладающую автоматической лазерной систему наведения с дальностью стрельбы до 10 км. Отмечается, что данная ракета с улучшенными характеристиками уже проходила испытания весной 2021 года на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор». Тогда было произведено 22 пуска.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021». Кроме летчиков, в предстоящих маневрах задействуют мотострелковое соединение, а также подразделения специального назначения.