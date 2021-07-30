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«ФАН повсюду»: что происходит в Тунисе
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Тунисе
Global Look Press  /  Jdidi Wassim

В День Республики, 25 июля, Тунис охватили массовые протесты — граждане североафриканского государства требовали отстранить от власти правящую партию «Ан-Нахда» и ее лидера, спикера парламента Рашида аль-Ганнуши. Впоследствии мирные протесты переросли в столкновения.

На фоне демонстраций президент страны Каис Саид заморозил работу парламента, лишил депутатов неприкосновенности и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Глава Туниса заявил, что он сам становится во главе исполнительной власти.

Как «Арабская весна» повлияла на ситуацию в республике? Что из себя представляет партия «Ан-Нахда» и почему тунисцы ей недовольны? Обо всем этом и не только в подкасте «ФАН повсюду» беседуем с руководителем военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

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В выпуске:

Почему протестующие потребовали распустить парламент?

Начало «Арабской весны» и ее последствия для Туниса.

Как к власти пришла партия «Ан-Нахда», аффилированная с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

Пандемия COVID-19 и ее влияние на ситуацию в республике.

«Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в Тунисе.

Предновогоднее обращение президента Каиса Саида 2020-2021 гг. и критика в адрес «Ан-Нахды».

Почему лидер Туниса не распустил парламент раньше?

Цветная революция — путь в никуда?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Тунисе
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