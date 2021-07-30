Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии идет борьба со «свободой слова»

Минск, 30 июля. Власти Белоруссии борются не с разными мнениями и инакомыслием, а с той «свободой слова», которая переросла в экстремистскую деятельность, заявил Александр Лукашенко.

Как подчеркнул глава республики на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сейчас в стране завершается работа по наведению порядка в информационном поле.

«Одна история — критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая — призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения», — заявил президент страны.

Как подчеркнул глава государства, атмосфера страха нагнеталась через кибератаки и сфабрикованные «сливы» информации.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в попытках расшатать общество на фоне ситуации после выборов. По словам президента республики, это продолжается во всех направлениях.