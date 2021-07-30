Дочь госпитализированного Стеклова раскрыла ФАН подробности его состояния

Москва, 30 июля. Появилась новая информация о состоянии госпитализированного актера Владимира Стеклова. Сведения о его здоровье в интервью Федеральному агентству новостей сообщила дочь Агриппина.

Согласно последней информации, звезда «Кадетства» чувствует себя хорошо. Звездная наследница подтвердила коронавирус у артиста, однако на легких нет никаких поражений. Собеседница издания подчеркнула, что Владимир Стеклов находится под наблюдением медиков в обычной палате, а не в реанимационном отделении.

«Владимир Александрович чувствует себя хорошо, у него действительно подтвердили коронавирус, при этом по результатам КТ у него нет поражения легких», — рассказала дочь артиста в интервью ФАН.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Владимир Стеклов попал в московскую клинику имени Филатова с поражением легких 50%. Предварительно медики оценивали его состояние как среднетяжелое. В эксклюзивном комментарии ФАН его пиар-директор Ирина сообщила, что болезнь у актера проявилась резко, буквально накануне госпитализации.