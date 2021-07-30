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Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
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Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
wikipedia.org  /  Hadi/PD

Махачкала, 30 июля. Селевой поток и камнепад привели к повреждению более 30 домов и разрушению магазина в Чародинском и Цумадинском районах Дагестана. Из опасной зоны эвакуировано свыше 40 человек, сообщили ФАН в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, от схода селя, вызванного ливнем, в населенном пункте Хилих Чародинского района пострадали 34 дома, также оказались размыты дороги. Жители этих домов расселены по родственникам.

«От воды пострадали 34 дома, из них шесть получили повреждения, в остальные попала вода и грязевая масса. Временно расселены по родственникам 43 человека, в том числе 17 детей. Энергоснабжением, водой и медикаментами население обеспечено», — говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия находится рабочая группа республиканского управления чрезвычайного ведомства. Специалисты оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, в Цумадинском районе камнепад разрушил сельский магазин. По данным МЧС, никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане сильный ливень повредил дороги республиканского и местного значения. Из-за селевых наносов и размывов пострадало дорожное полотно в пяти муниципалитетах региона.

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россия дагестан камнепад селевой поток эвакуация людей
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