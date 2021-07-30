Российские медики выявили 23 564 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 30 июля. Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 23 564. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики зарегистрировали новых заболевших в 85 субъектах страны. При этом у 8,5% из них не наблюдалось никаких проявлений заболевания.

В оперштабе сообщили, что число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки составило 794. Еще 20 485 человек смогли успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России выявили 23 270 новых случаев заражения коронавирусом. Их подтвердили во всех регионах страны.