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Российские медики выявили 23 564 новых случая коронавируса за сутки

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:51
Общество
Российские медики выявили 23 564 новых случая коронавируса за сутки
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 30 июля. Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 23 564. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики зарегистрировали новых заболевших в 85 субъектах страны. При этом у 8,5% из них не наблюдалось никаких проявлений заболевания.

В оперштабе сообщили, что число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки составило 794. Еще 20 485 человек смогли успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России выявили 23 270 новых случаев заражения коронавирусом. Их подтвердили во всех регионах страны.

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россия коронавирус оперштаб
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