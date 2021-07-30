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Военные ЦВО прибыли в Узбекистан на трехсторонние учения у границ Афганистана

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:03
Армия
Военные ЦВО прибыли в Узбекистан на трехсторонние учения у границ Афганистана
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ташкент, 30 июля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Узбекистан для участия в трехсторонних учениях у афганской границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военные ЦВО вылетели из аэропорта имени Королева под Самарой на самолете Ил-76. Участникам тренировки предстоит отработать задачи по обеспечению территориальной целостности страны.

В маневрах примут участие российские миротворцы и бригады спецназначения. Всего к учениям привлекли около 1,5 тыс. военнослужащих из РФ и Узбекистана. Мероприятие будет проходить с 30 июля по 10 августа у границ с Афганистаном. Также к учениям привлекут военную технику, включая авиацию.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ начали перегруппировку на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных военных маневрах.

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россия афганистан узбекистан цво
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