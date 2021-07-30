Военнослужащие Росгвардии нейтрализовали «боевиков» на учениях в Новгородской области

Великий Новгород, 30 июля. Военнослужащие Росгвардии успешно отработали серию маневров в рамках учений «Заслон-2021», которые развернулись в Новгородской области.

Как сообщает novgorod.ru, сотрудники ведомства совершили марш из пункта постоянной дислокации в район проведения учения, после чего бойцы спецподразделений провели инженерную разведку местности. Кроме того, военнослужащие отработали нейтрализацию условной вооруженной группировки.

Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии отработали освобождение заложников и ликвидацию террористов на учениях в Саратовской области. В рамках тренировочных мероприятий военные провели перекрытие возможных маршрутов перемещения условных террористов, а также путей снабжения и доставки оружия.