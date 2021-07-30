Лукашенко обвинил Запад в попытках расшатать общество

Минск, 30 июля. События в Белоруссии после выборов 2020 года являются следствием политики Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии обвинил Запад в попытках расшатать общество на фоне ситуации после выборов. По словам Лукашенко, это продолжается во всех направлениях.

Лукашенко отметил, что Запад понимает ущербность санкций. Однако он хочет лишить белорусов пенсий и зарплат, подчеркнул президент.

Александр Лукашенко ранее согласился возглавить партию «зеленых» на Западе. Политик заверил, что он самый страшный приверженец природы.