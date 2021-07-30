Литва анонсировала очередные санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов

Вильнюс, 30 июля. Литва может ввести новые санкции против Республики Беларусь. Поводом для очередных ограничений могут стать нелегальные мигранты.

Анонсированные санкции Литва связывает с мнимой «организацией нелегальной миграции» властями Белоруссии. После обострения отношений между Минском и Европейским союзом Белоруссия сложила с себя полномочия по препятствованию незаконному пересечению границы с шенгенской зоной.

Белорусские власти отрицают свою причастность к резкому притоку мигрантов к границам ЕС. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет Брюссель в планомерной дестабилизации обстановки в стране после выборов 2020 года.