C какого момента отношения Чарльза и Дианы можно было считать законченными?

Лондон, 30 июля. Зачастую решение о бескомпромиссном разрыве приходит после вопиющего события, которое раз и навсегда ставит крест на отношениях. Такой критический момент наступил для союза принцессы Дианы и принца Чарльза в 1989 году, после восьми лет брака.

Бывший телохранитель Дианы Спенсер, Кен Уорф на всю жизнь запомнил этот момент. В тот злополучный день ее Высочеству пришлось столкнуться с любовницей мужа Камиллой Паркер-Боулз. Об этом Уорф рассказал в эпизоде документального фильма канала Channel 5 «Враждующая королевская семья».

«Ее Высочество сказала мне, что нигде не может найти ни Чарльза, ни Камиллу. В конце концов, они были обнаружены за разговором», — рассказывает Кен Уорф.

Уорф вспомнил напряжение, повисшее в комнате, отметив, что он не знал, чего ожидать.

«Я не совсем понимал, что Диана собиралась делать дальше, но она подошла к Камилле и сказала: «Послушайте, не держите меня за идиотку», — отметил телохранитель.

Сама принцесса Уэльская при жизни также вспоминала данный инцидент, подробно рассказав о нем Эндрю Мортону, который сумел выпустить ее биографию в 1992 году. Версия событий принцессы начинается с момента, когда Диана рассказывает, что ей нужно разобраться с тем, что делает ее несчастной. Для Дианы решение пришло в голову сразу. Она решила напрямую поговорить с соперницей о ее отношениях с Чарльзом. Она решилась на этот поступок на дне рождении Камиллы.

Когда Уэльская собрала волю в кулак и подошла к Камилле, застав ее с Чарльзом и другим гостем, она попросила мужчин удалиться.

«Я сказала этим двум мужчинам: «Хорошо, мальчики, я просто хочу коротко поговорить с Камиллой». И они пошли наверх, как безголовые цыплята», — вспоминала Диана на записях.

Уэльская сообщала также, что до жути боялась Камиллы Паркер-Боулз, но при этом все равно решилась с ней поговорить.

«Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и я просто хочу, чтобы ты знала об этом», — сказала она в лицо сопернице.

Камилла ответила ей, что Диана имеет все что хочет.

«У тебя есть все мужчины в мире, чтобы полюбить тебя, и у вас есть двое прекрасных детей, чего еще ты хочешь?» — женщина намекнула на многочисленные романы Дианы Спенсер.

Принцесса Диана ответила, что ей не хватает только ее супруга рядом.

«Мне жаль, что я мешаю, и это должно быть адом для вас обоих. Но я знаю, что происходит. Не держите меня за идиотку», — сказала Уэльская и ушла.

Ранее сообщалось, как принцесса Диана пыталась убежать из-под венца.