Новые данные включат в Росстат для расширения статистики

Москва, 30 июля. Данные системы маркировки теперь будут учитываться при подсчете статистики в Росстате.

Ценовая статистика Федеральной службы государственной статистики теперь будет просчитываться на основе данных, включающих информацию из системы маркировки товаров.

Росстат, Министерство промышленности и торговли РФ, а также Центр развития перспективных технологий подписали совместный договор, разрешающий доступ ведомству к системе маркировки.

Предполагается, что соглашение позволит улучшить статистику по социально-экономическому, демографическому и экологическому развитию страны. Новые данные включат в государственную статистику по объемам реализуемой продукции.

Мониторинг, который постоянно проводится Росстатом, станет более точным, так как аналитические отчеты обрастут новыми деталями, связанными с ценами и количеством произведенных товаров, подчеркивает заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Индекс потребительских цен в стране на предыдущей неделе не изменился, указывают представители государственной службы. Однако ряд продуктов стал стоить дешевле.