Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:17
12:16
Экономика
Стартовали продажи двух новых версий Q4 E-Tron от Audi
12:14
Весь мир
Конференция по вопросам вакцинации «Спутником V» состоялась в Сирии
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
12:06
Происшествия
Камнепад и сель повредили более 30 домов и разрушили магазин в Дагестане
Все новости

Новые данные включат в Росстат для расширения статистики

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:42
Экономика
Новые данные включат в Росстат для расширения статистики
pexels.com  /  fauxels

Москва, 30 июля. Данные системы маркировки теперь будут учитываться при подсчете статистики в Росстате.

Ценовая статистика Федеральной службы государственной статистики теперь будет просчитываться на основе данных, включающих информацию из системы маркировки товаров.

Росстат, Министерство промышленности и торговли РФ, а также Центр развития перспективных технологий подписали совместный договор, разрешающий доступ ведомству к системе маркировки.

Предполагается, что соглашение позволит улучшить статистику по социально-экономическому, демографическому и экологическому развитию страны. Новые данные включат в государственную статистику по объемам реализуемой продукции.

Мониторинг, который постоянно проводится Росстатом, станет более точным, так как аналитические отчеты обрастут новыми деталями, связанными с ценами и количеством произведенных товаров, подчеркивает заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Индекс потребительских цен в стране на предыдущей неделе не изменился, указывают представители государственной службы. Однако ряд продуктов стал стоить дешевле.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новые данные включат в Росстат для расширения статистики
минпромторг росстат система маркировки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru