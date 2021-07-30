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Эфир: Победы российских олимпийцев в Токио, обсуждают в пресс-центре «Патриот»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:03
Спорт
Эфир: Победы российских олимпийцев в Токио, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
twitter.com  /  @Olympic_Russia


В пятницу, 20 июля, с 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг бронзового призера чемпионата России по вольной борьбе, мастера спорта Екатерины Балдановой.

Вопреки пессимистическим прогнозам, Россия уверенно держит четвертое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Токио.
Как долго будет осыпать российскую команду золотой, серебряный и бронзовый медальный дождь? Посрамлены ли те, кто требовал от российской сборной отказаться от участия в соревнованиях под олимпийским флагом? Какие сюрпризы и прогнозы готовят нам ближайшие дни соревнований?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Екатерина Балданова.

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