Спасателям удалось потушить мощный лесной пожар в сирийском Хомсе

Дамаск, 30 июля. Сирийские спасатели потушили пожар, который разгорелся в сельской местности провинции Хомс. Возгорание перекинулось в регион с территории Ливана, где уже несколько дней бушуют мощные лесные пожары.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, огонь с ливанской стороны достиг окраин деревни Акум в районе Эль-Кусейр на юго-западе провинции. К его ликвидации привлекались подразделения спасательных служб, а также Сирийской Арабской Армии (САА).

Глава регионального управления гражданской обороны Гайят Сане беседе с ФАН заявил, что основной причиной быстрого распространения возгорания стал сильный ветер. В совокупности с другими факторами — особенностями ландшафта и высокой температурой воздуха — это сильно затруднило процесс локализации и тушения пожара.

Ликвидация огня велась как вручную, так и с применением вертолетов, которые совершили несколько вылетов и сбросили десятки тонн воды на основные очаги возгорания. Кроме того, в поселок Акум были направлены две дополнительные машины скорой помощи на случай непредвиденных ситуаций.

Власти Сирийской Арабской Республики предупредили о высоком уровне пожароопасности в ряде районов страны. Ожидается, что риск сохранится вплоть до грядущей субботы.

تجدد اندلاع الحرائق في منطقة جرود الهرمل ، التي تخطت بلدة الرويمة إلى بلدة البستان محاصرة منازل الأهالي الذين أخلوها باتجاه مناطق أكثر أمنا وسط مناشدتهم للعمل سريعا على الحد من حجم الكارثة#عكار_تحترق#القبيات_تحترق#القبيات pic.twitter.com/o610tcOoPD — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 29, 2021

Ситуация усугубляется продолжающимися лесными пожарами на территории Ливана, которые начались несколько дней назад на севере республики. Огонь также распространился на обжитую местность — в частности, достиг территории города Аккар, где местные жители были вынуждены сами защищать свои дома от возгорания.

На сегодняшний день известно как минимум об одном погибшем в результате пожаров в Ливане — 15-летнем подростке.