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Спасателям удалось потушить мощный лесной пожар в сирийском Хомсе
Весь мир
Спасателям удалось потушить мощный лесной пожар в сирийском Хомсе
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 30 июля. Сирийские спасатели потушили пожар, который разгорелся в сельской местности провинции Хомс. Возгорание перекинулось в регион с территории Ливана, где уже несколько дней бушуют мощные лесные пожары.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, огонь с ливанской стороны достиг окраин деревни Акум в районе Эль-Кусейр на юго-западе провинции. К его ликвидации привлекались подразделения спасательных служб, а также Сирийской Арабской Армии (САА).

Глава регионального управления гражданской обороны Гайят Сане  беседе с ФАН заявил, что основной причиной быстрого распространения возгорания стал сильный ветер. В совокупности с другими факторами — особенностями ландшафта и высокой температурой воздуха — это сильно затруднило процесс локализации и тушения пожара.

Ликвидация огня велась как вручную, так и с применением вертолетов, которые совершили несколько вылетов и сбросили десятки тонн воды на основные очаги возгорания. Кроме того, в поселок Акум были направлены две дополнительные машины скорой помощи на случай непредвиденных ситуаций.

Власти Сирийской Арабской Республики предупредили о высоком уровне пожароопасности в ряде районов страны. Ожидается, что риск сохранится вплоть до грядущей субботы.

Ситуация усугубляется продолжающимися лесными пожарами на территории Ливана, которые начались несколько дней назад на севере республики. Огонь также распространился на обжитую местность — в частности, достиг территории города Аккар, где местные жители были вынуждены сами защищать свои дома от возгорания.

На сегодняшний день известно как минимум об одном погибшем в результате пожаров в Ливане — 15-летнем подростке.

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