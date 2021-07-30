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В парламенте Италии разразился скандал из-за протестов против санитарных пропусков
Политика
В парламенте Италии разразился скандал из-за протестов против санитарных пропусков
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 30 июля. Итальянские депутаты устроили скандал в здании парламента, протестуя против введения специальных санитарных сертификатов.

По решению правительства страны, с 6 августа вход в рестораны, спортзалы и музеи будет разрешен только при предъявлении санитарного пропуска с QR-кодом. Многие итальянцы не согласны с решением властей, и депутаты не стали исключением.

В ходе очередного заседания разразился скандал — группа депутатов вышла в центр зала с плакатами, призывающими отменить ковид-сертификаты. В здании парламента началась потасовка.

Ранее стало известно, что Италия продлила режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

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