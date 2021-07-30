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Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за фильма «Черная вдова»
Общество
Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за фильма «Черная вдова»
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 30 июля. Компания Walt Disney Company ответила на новость о подаче актрисой Скарлетт Йоханссон в суд из-за выпуска картины «Черная вдова» на онлайн-платформе.

В Disney заявили, что полностью выполнили обязательства перед артисткой, поэтому считают ее претензию необоснованной. Представители компании раскрыли гонорар голливудской звезды, подчеркнув, что выплатили ей приличные деньги. За съемки в картине Йоханссон получила 20 миллионов долларов. Кроме того, просмотр фильма на платформе является платным, что позволит увеличить заработок актрисы.

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе», — рассказали представители Disney CNBC.

Йоханссон подала иск на компанию за нарушение контракта, подписанного с ней, 29 июля, передает «Вечерняя Москва». В рамках договоренностей актриса должна была получить процент от кассовых сборов, что не предусматривало премьеру «Черной вдовы» на онлайн-площадке. Эксперты звезды уверены, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн.

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йоханссон disney черная вдова
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