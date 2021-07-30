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В США провалились испытания сверхзвуковой ракеты AGM-183A
Армия
В США провалились испытания сверхзвуковой ракеты AGM-183A
af.mil  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 30 июля. Испытания перспективной американской сверхзвуковой ракеты AGM-183A завершились неудачей. Двигатель боеприпаса попросту не запустился, сообщили в пресс-службе ВВС США.

По данным ведомства, тестовый запуск ракеты производился с бомбардировщика В-52 в рамках программы, направленной на отслеживание развертывания сверхзвуковых возможностей. Военные намеревались оценить способность боеприпаса безопасно стартовать с борта самолета. В ходе испытаний боеприпас отделился от воздушного судна, но двигатель ракеты не сработал.

Ранее глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч утверждал, что серийное производство американских сверхзвуковых ракет начнется уже в 2022 году. По его словам, Пентагон вкладывает дополнительные средства, которые позволят в ближайшие годы завершить создание и начать производство боеприпасов нового типа.

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сша ввс сша b-52
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