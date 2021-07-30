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Более миллиона россиян прошли полный цикл вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКороной»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:04
Общество
Более миллиона россиян прошли полный цикл вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКороной»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 30 июля. Количество россиян, завершивших цикл вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», превысило один миллион. Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По данным Минздрава, доля заболевших среди тех, кто прошел полный цикл вакцинации, составила 0,5%. Таким образом, на каждые 200 человек, привитых «ЭпиВакКороной», приходится всего один заболевший. По словам Максютова, вакцина прекрасно показала себя в использовании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что более 21 млн россиян получили обе дозы вакцины. При этом в стране можно сделать прививку не только «ЭпиВакКороной», но «Спутником V» и «КовиВаком».

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вакцинация коронавирус эпиваккорона
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