Более миллиона россиян прошли полный цикл вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКороной»

Москва, 30 июля. Количество россиян, завершивших цикл вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», превысило один миллион. Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По данным Минздрава, доля заболевших среди тех, кто прошел полный цикл вакцинации, составила 0,5%. Таким образом, на каждые 200 человек, привитых «ЭпиВакКороной», приходится всего один заболевший. По словам Максютова, вакцина прекрасно показала себя в использовании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что более 21 млн россиян получили обе дозы вакцины. При этом в стране можно сделать прививку не только «ЭпиВакКороной», но «Спутником V» и «КовиВаком».