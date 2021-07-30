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Специалисты проигнорировали аргументы России о действиях властей Украины в деле MH17
Политика
Специалисты проигнорировали аргументы России о действиях властей Украины в деле MH17
Новостное агентство «Харьков»

Гаага, 30 июля. Некоммерческая организация «Фонд безопасности полетов» крайне поверхностно расследовала крушение Boeing MH17. Об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

Дипломат прокомментировал итоги расследования НКО в деле о крушении малайзийского самолета. По словам посла, эксперты ничуть не прояснили ситуацию.

«Фонд безопасности полетов» пытался понять, почему Украина не закрыла небо для полетов в зоне, где упал самолет MH17 в 2014 году. Россия помогала специалистам в расследовании, отметил Шульгин. Однако эксперты обошли вниманием аргументы Москвы в пользу недобросовестности Киева.

«Попросту проигнорировали», — пожаловался дипломат в интервью РИА Новости.

Правительство Нидерландов в феврале заявило об отсутствии юридических оснований для обвинения Украины в неполном закрытии неба в день трагедии. Камбин разместил соответствующий документ на сайте со ссылкой на расследование «Фонда безопасности полетов».

Эксперты пришли к выводу, что Киев не знал об угрозе для гражданской авиации в день крушения авиалайнера. НКО называет себя независимой международной организацией. Штаб-квартира «Фонда безопасности полетов» базируется в США. Замгенпрокурора России Николай Винниченко подтверждал передачу сведений Нидерландам. Следователи проигнорировали доказательства причастности Украины к трагедии.

Политолог Владимир Корнилов ранее высказался о «ценных свидетелях» по делу о крушении самолета. По словам эксперта, они напоминают выдуманных персонажей.

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украина расследование mh17
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