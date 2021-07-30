Авиакомпания «Белавиа» запустит больше рейсов между Москвой и Минском

Москва, 30 июля. Белорусская авиакомпания «Белавиа» намерена увеличить количество рейсов, совершаемых между Москвой и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Частота перелетов по маршруту Москва — Минск — Москва с 1 августа вырастет с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет осуществлять десять рейсов в аэропорт Домодедово и еще десять — в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Белавиа» также планирует возобновить полеты в Сочи и Краснодар. Самолеты начнут летать по этим направлениям со второй недели августа.