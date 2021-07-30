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Авиакомпания «Белавиа» запустит больше рейсов между Москвой и Минском

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:44
Общество
Авиакомпания «Белавиа» запустит больше рейсов между Москвой и Минском
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 30 июля. Белорусская авиакомпания «Белавиа» намерена увеличить количество рейсов, совершаемых между Москвой и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Частота перелетов по маршруту Москва — Минск — Москва с 1 августа вырастет с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет осуществлять десять рейсов в аэропорт Домодедово и еще десять — в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Белавиа» также планирует возобновить полеты в Сочи и Краснодар. Самолеты начнут летать по этим направлениям со второй недели августа.

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