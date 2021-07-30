Десять тысяч мигрантов привели к коллапсу в колумбийском Некокли

Некокли, 30 июля. Власти колумбийского города Некокли бьют тревогу из-за нашествия мигрантов. В населенном пункте собралось более 10 тыс. беженцев из Гаити, Африки и Кубы. Сообщает областная газета El Tiempo.

Así se vive la crisis de los migrantes en las calles de Necoclí https://t.co/8BVqJ4p7Qq — Juan Antonio (@Bravosabre) July 30, 2021

По данным СМИ, такое количество мигрантов в одном месте скопилось из-за того, что многие из них прибыли в муниципалитет Антиокия, но не смогли уехать из-за отсутствия лодок. Компании, которые обычно занимаются этими услугами, не могут удовлетворить спрос. В городе с населением около 20 тыс. человек приезд еще 10 тысяч в разгар пандемии грозит режимом ЧС, отмечают местные власти.

«Мы опасаемся чрезвычайной ситуации. Коммунальные услуги, водопровод и канализация, система здравоохранения и продовольственное снабжение не рассчитаны на такое число людей. Вы идете в супермаркет и не получаете еды», — предупредил местный мэр.

Esto está ocurriendo en Colombia, en Necoclí. Es la peor crisis migratoria que ha vivido el Urabá en los últimos años. Haitianos, de países africanos y asiáticos están represados y sufriendo en esta costa. Y de esto se están lucrando algunos gracias a la indiferencia del Estado. pic.twitter.com/ekNErUGUOP — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) July 27, 2021

Правительство заявляет, что в больницах не хватает возможностей для лечения такого количества людей, а у мэрии нет ресурсов, необходимых для раздачи еды и воды.

Омбудсмен Колумбии Карлос Камарго рассказал, что обратился к муниципальным и федеральным чиновникам с просьбой разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств в Некокли и «гарантировать безопасное возвращение и защиту мигрантов».

Кризис на границе

Южная граница США и Мексики сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы Соединенных Штатов задержали 118 тыс. мигрантов. Их число увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

facebook.com / U.S. Border Patrol Laredo Sector

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту количества детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.