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Десять тысяч мигрантов привели к коллапсу в колумбийском Некокли
Весь мир
Десять тысяч мигрантов привели к коллапсу в колумбийском Некокли
Global Look Press  /  Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Некокли, 30 июля. Власти колумбийского города Некокли бьют тревогу из-за нашествия мигрантов. В населенном пункте собралось более 10 тыс. беженцев из Гаити, Африки и Кубы. Сообщает областная газета El Tiempo.

По данным СМИ, такое количество мигрантов в одном месте скопилось из-за того, что многие из них прибыли в муниципалитет Антиокия, но не смогли уехать из-за отсутствия лодок. Компании, которые обычно занимаются этими услугами, не могут удовлетворить спрос. В городе с населением около 20 тыс. человек приезд еще 10 тысяч в разгар пандемии грозит режимом ЧС, отмечают местные власти.

«Мы опасаемся чрезвычайной ситуации. Коммунальные услуги, водопровод и канализация, система здравоохранения и продовольственное снабжение не рассчитаны на такое число людей. Вы идете в супермаркет и не получаете еды», — предупредил местный мэр.

Правительство заявляет, что в больницах не хватает возможностей для лечения такого количества людей, а у мэрии нет ресурсов, необходимых для раздачи еды и воды.

Омбудсмен Колумбии Карлос Камарго рассказал, что обратился к муниципальным и федеральным чиновникам с просьбой разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств в Некокли и «гарантировать безопасное возвращение и защиту мигрантов».

Кризис на границе

Южная граница США и Мексики сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы Соединенных Штатов задержали 118 тыс. мигрантов. Их число увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

Десять тысяч мигрантов привели к коллапсу в колумбийском Некокли
facebook.com  / U.S. Border Patrol Laredo Sector

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту количества детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

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