Лондон, 30 июля. Североатлантический альянс до сих пор не осознал, что все попытки оказывать давление на Россию оборачиваются проблемами для Запада, заявил ветеран британской армии Брайан Клоули.

На сегодняшний день и США, и НАТО не скрывают, что все их действия на международной арене носят антироссийский характер. Милитаризация Черного моря, усиление военного присутствия в странах Балтии и многие другие маневры приближают полномасштабный военный конфликт с Россией, приводит «ПолитРоссия» публикацию Клоули для издания Strategic Culture.

Оценив ситуацию, Россия решила провести показательные испытания своей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». По мнению Клоули, упрекнуть Москву в излишней прямолинейности трудно. Она попросту вынуждена отвечать, учитывая откровенную агрессию со стороны НАТО.

Военный также обратил внимание на ситуацию с «Северным потоком — 2», строительство которого американские элиты отчаянно пытались сорвать. Этот газопровод крайне важен для Европы, но Вашингтон мало беспокоил этот факт. Он отчаянно пытался наладить поставки в ЕС американского газа, лицемерно прикрываясь заботой о безопасности европейцев. Сегодня можно констатировать, что авантюра США провалилась. На этом фоне британский ветеран одной фразой объяснил, чем обернутся попытки НАТО давить на Россию. По его словам, Москва имеет все необходимое, чтобы отражать внешние нападки, продвигая собственные интересы. При этом западному военному блоку в конечном итоге придется бежать, поджав собственный хвост и сглаживая образовавшиеся в ходе противостояния острые углы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что маневры НАТО в последнее время разворачиваются не просто у российских границ, а буквально соприкасаются с ними.