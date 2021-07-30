Катер в Крыму перевернулся из-за морской медузы

Севастополь, 30 июля. Инцидент с перевернувшимся катером в Крыму произошел после того, как туристы увидели в воде морскую медузу и принялись ее рассматривать.

По данным пресс-службы Крымского ЛУ МВД России на транспорте, все произошло недалеко от мыса Фиолент.

«Во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», — отмечается в сообщении.

Потерпевших подобрали на свои борта два экскурсионных судна, находившихся рядом. Туристов вытащили из воды и доставили на берег. В настоящий момент проводится проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна.

Ранее сообщалось, что у берегов Крыма перевернулся катер с 10 туристами. В результате инцидента никто не пострадал.