Финансовое суперприложение разрабатывают в PayPal

Сан-Хосе, 30 июля. Создатели платежной системы PayPal расширяют функционал сервиса.

PayPal работает над созданием универсального приложения для граждан Соединенных Штатов, которое позволит работать пользователям как со сберегательными счетами высокой доходности, так и управлять инвестуслугами наравне с другим функционалом.

Специальный электронный кошелек уже разработан, как отмечают в компании. Предполагается, что его интегрируют в суперприложение PayPal в ближайшее время. Об этом пишет РБК.

Представители организации ранее сообщали о планах по созданию собственного мощного приложения, которое бы составило конкуренцию аналогам из Alipay и WeChat Pay.

Динамику криптовалютного рынка недавно оценили эксперты. Они считают, что чрезмерное давление регуляторов на токены по всему миру серьезно влияет на положение цифровых монет.