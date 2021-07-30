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Финансовое суперприложение разрабатывают в PayPal
Экономика
Финансовое суперприложение разрабатывают в PayPal
Global Look Press  /  Avishek Das/Keystone Press Agency

Сан-Хосе, 30 июля. Создатели платежной системы PayPal расширяют функционал сервиса.

PayPal работает над созданием универсального приложения для граждан Соединенных Штатов, которое позволит работать пользователям как со сберегательными счетами высокой доходности, так и управлять инвестуслугами наравне с другим функционалом.

Специальный электронный кошелек уже разработан, как отмечают в компании. Предполагается, что его интегрируют в суперприложение PayPal в ближайшее время. Об этом пишет РБК.

Представители организации ранее сообщали о планах по созданию собственного мощного приложения, которое бы составило конкуренцию аналогам из Alipay и WeChat Pay.

Динамику криптовалютного рынка недавно оценили эксперты. Они считают, что чрезмерное давление регуляторов на токены по всему миру серьезно влияет на положение цифровых монет.

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