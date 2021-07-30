Новые дома строят для пострадавших от лесных пожаров в Челябинской области

Лесные пожары в Челябинской области оставили десятки жителей без крыши над головой. Местные власти уже начали возведение нового жилья.

Для Алены Горшковой дом в поселке Джабык был единственным пристанищем. В строительство женщина вложила материнский капитал и надеялась, что именно в этих стенах пройдет взросление ее детей. Однако стихийное бедствие испепелило все надежды на будущее.

«Сначала нам было отказано в строительстве дома. Предложили компенсацию. Но это моя единственная собственность. Под долевую собственность вместе с детьми. Сейчас решили, что нам дом будут строить на этом месте, так как я другой недвижимости не имею», — рассказывает местная жительница.

Кроме дома для Алены Горшковой в поселке Джабык построят еще 20 новых зданий. Застройщики обещают, что сроки сдачи задержаны не будут, и пострадавшие заселятся в помещения уже в середине осени.

«По поручению губернатора Алексея Текслера было дано поручение о строительстве домов в срок до первого октября. В настоящее время работы на площадках уже ведутся. На сегодняшний день привлечено пять строительных организаций. Уже идет заливка фундамента», — заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Местные могут наблюдать за строительством своих новых жилищ. На голой земле уже появляется костяк будущих домов. Граждане отмечают грамотность работы застройщика — в любой момент можно задать интересующие вопросы, высказать свои пожелания.

«У нас ничего не осталось. Спасибо большое, что нам возведут жилье. Мы довольны. Все-таки остаться без крыши над головой. Мне даже и не верится», — делится эмоциями жительница поселка Мария Энгельская.

Пожар в Челябинской области начался в начале июля. Он уничтожил 72 строения. Огонь охватил порядка 14 тысяч гектаров лесных массивов.