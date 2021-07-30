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В России могут запретить посещение баров и клубов лицам младше 21 года
Общество
В России могут запретить посещение баров и клубов лицам младше 21 года
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 30 июля. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести в России запрет на посещение ночных баров и клубов лицам младше 21 года.

Общественный деятель направил письмо с соответствующей инициативой главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Хамзаев мотивировал свою идею тем, что основную часть клиентов баров и клубов преимущественно составляют молодые люди, в том числе и те, чей возраст ниже 21 года.

По его словам, в период 18-19 лет у человека все еще продолжается активное развитие организма. Однако употребление алкоголя может привести к серьезным последствиям, которые могут усугубиться в сочетании с бессонным образом жизни, передает RT.

Минздрав тем временем занимается разработкой новых мер для борьбы с курением. Так, в стране могут запретить применение ароматизаторов, красителей и других добавок.

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